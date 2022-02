F1, Vettel: "Le nuove vetture sono come dei camion"

23-02-2022 17:31

Non è bastato a Sebastian Vettel il quarto posto nella prima sessione di test prestagionali con la sua Aston Martin sul circuito catalano di Montmelò per mettere di buonumore il quattro volte campione del mondo. Rievocando la frase che costò ad Alain Prost il posto in Ferrari nel 1991 il tedesco ha utilizzato un paragone non certo lusinghiero per descrivere le prestazioni delle nuove vetture soprattutto nelle curve lente, nelle quali sembrano faticare a causa dell’aumento del peso, che ora è fissato a 790 kg.

“Nelle curve lente, l’auto è lenta come un camion, e questo è dovuto al peso elevato. Invece devo dire che nelle curve veloci è davvero divertente da guidare: le percorriamo molto in fretta – ha detto Vettel ad Auto Motor und Sport -. Però anche qui c’è un problema: se vai troppo forte, il grip decade più velocemente rispetto a quello delle vecchie gomme da 13 pollici. Presumo che sia perché gli pneumatici sono meno elastici e quindi meno indulgenti”.

OMNISPORT