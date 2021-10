F1, Vettel: "Spero ancora nella pioggia"

Sebastian Vettel è pronto a portare la sua Aston Martin sul circuito turco dell’Istanbul Park, sedicesimo appuntamento del mondiale F1 2021. Il tedesco, quattro vuole campione del mondo, ha vinto su questa stessa pista nel 2011 al volante della Red Bull, anche se ora ha obiettivi decisamente differenti. Queste le parole di Seb, come riporta Sportweek:

“Era incredibilmente scivoloso qui nel 2020, ma è stato anche divertente allo stesso tempo. Per quanto mi riguarda potrebbe piovere di nuovo. Sarebbe bello mischiare le carte un’altra volta. Siamo riusciti a cogliere grandi occasioni come a Baku o in Ungheria. In alcune gare in cui le opzioni erano limitate, tante piccole cose sono andate storte. Avremmo dovuto ottenere di più da quelle corse. Un punto debole di quest’anno è la nostra prestazione in qualifica. Dobbiamo ottenere posizioni di partenza migliori. Di solito siamo più competitivi in gara”.

OMNISPORT | 07-10-2021 15:52