F1, vince Valtteri Bottas: "Una delle più belle vittorie della mia carriera"

Valtteri Bottas, pilota finlandese della Mercedes, ha conquistato la vittoria nel GP di Turchia all’Istanbul Park, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. Prima affermazione personale in questa stagione per Bottas, che non è stato in grado di centrare la prima posizione al traguardo negli scorsi 15 GP del 2021. Non ultimo, Valtteri si è portato a casa anche il punto addizionale per il giro veloce.

Con condizioni davvero difficili ed incerte, il portacolori Mercedes non ha commesso il minimo errore e ha tenuto dietro anche il primo contender di Hamilton per il Mondiale, ovvero Max Verstappen in Red Bull, arrivato secondo davanti al compagno di box Sergio Perez.

Questo il commento di Bottas subito dopo la bella vittoria turca:

“Ho aspettato un bel po’ di tempo, più di un anno, ma mi sento davvero bene. Ho gestito ogni situazione molto bene, sin dal via, completando una delle mie gare migliori di sempre. A parte una piccola sbavatura in curva 1, penso di avere disputato 58 giri di livello. La macchina nel corso di questo fine settimana era davvero ottima in ogni situazione. Le condizioni odierne mutevoli hanno reso tutto più complicato, sicuramente nel finale mi sono fermato ai box nel momento giusto e ha fatto la differenza nei giri conclusivi […] Quando c’è soltanto una traiettoria che si asciuga è davvero difficile, perchè non puoi sbagliare di un millimetro e devi rimanere sempre concentrato. Sono stato in grado di procedere nella giusta maniera e, devo dire, ho colto una vittoria meritata”.

OMNISPORT | 10-10-2021 16:04