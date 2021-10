F1, Webber: "Piastri merita il sedile dell’Alfa Romeo”

19-10-2021 11:44

Il nome di Piastri inizia a circolare con insistenza nel mondo della Formula Uno.

L’australiano si sta mettendo in mostra nelle categorie inferiori e sta attirando su di se parecchi attenzioni, come è normale che sia. In una chiacchierata concessa ai microfoni del podcast Formula Nation, Mark Webber ha parlato della possibile promozione dì Oscar Piastri in Formula 1 già nel 2022, precisando come il connazionale meriti dì sedersi in Alfa Romeo al fianco di Valtteri Bottas.

Piastri è considerata l’attuale punta dì diamante della Renault Academy ed è riuscito a mostrare la giusta velocità nell’ultima stagione in Formula 2. Alla luce di tutto ciò, l’Alfa Romeo potrebbe valutarne la posizione per il prossimo anno, a discapito del nostro Giovinazzi.

“Quello dell’Alfa Romeo è l’ultimo sedile a disposizione per il 2022 e Piastri merita di occuparlo”, ha affermato l’australiano. “Molti hanno parlato bene di Oscar ed è bello vedere che questo sport goda di ottima salute e di un brillante futuro. Per Piastri non è una questione di se, ma di quando debutterà tra i grandi. Non ho alcun dubbio sul fatto che saranno mesi interessanti e soprattutto concitati. Nulla è ancora deciso in termini di mercato e c’è ancora un po’ di confusione. Probabilmente questo potrebbe andare a suo favore, regalandogli una chance”.

“Sta facendo un lavoro incredibile da un bel po’ di anni”, ha aggiunto. “Ha vinto la Formula 3 e guida il campionato di Formula 2 quest’anno, anche se nulla è stato ancora deciso a pochi round dalla fine. L’Alpine è molto interessata a lui e non vuole che gli sfugga dalle mani. Sta cercando di accontentarlo per il futuro”.

OMNISPORT