F1, Wolff: “L’Hungaroring è una pista che si adatta meglio ai nostri rivali”

Il circus della F1 è vicina al giro di boa della stagione. Si avvicina il Gp di DOmenica dove si correrà in Ungheria all’Hungaroring. Un tracciato dove andrà in scena l’ennesimo atto della battaglia iridata tra Red Bull-Mercedes e tra Verstappen-Hamilton, con i rispettivi rivali che arrivano a Budapest dopo l’incidente e le polemiche avvenute a Silverstone.

Su quanto avvenuto in Inghilterra, Toto Wolff ha voluto mettere la parola fine alle polemiche. ““Ognuno ha la propria opinione sugli eventi di Silverstone, ed è stato un incidente molto polarizzante – ha dichiarato Wolff, citato da Formula1.com – Tuttavia, la cosa più importante è che Max stia bene. Non è mai bello vedere un’auto che si schianta, soprattutto a velocità così elevate e in una curva del genere, quindi siamo contenti che sia uscito illeso dall’incidente.

Chiudendo il capitolo dedicato a Silverstone ha aggiunto: “Per noi Silverstone è stato un fine settimana incoraggiante a livello di ritmo. I piccoli aggiornamenti che abbiamo introdotto hanno funzionato bene e abbiamo ottenuto alcuni punti importanti, quindi stiamo cercando di mantenere questo slancio”.

Wolff poi discutendo invece dell’appuntamento magiaro ha detto: “L’Hungaroring è un circuito ad alto carico aerodinamico e quindi sarà una pista diversa rispetto all’ultima gara. È una pista che probabilmente si adatterà di più ai nostri rivali, ma daremo il massimo. È stata una prima metà della stagione lunga e intensa e siamo quasi alla pausa estiva. Vogliamo assicurarci di affrontare lo stop con il piede giusto, prima di avere la possibilità di ricaricarci, fare il punto su tutto quello che è successo finora e poi tornare a combattere nella seconda metà della stagione”.

OMNISPORT | 29-07-2021 07:06