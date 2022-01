Fabio Aru: "Con Nibali sempre un buon rapporto"

03-01-2022 13:17

Fabio Aru in un’intervista ad Oasport ripercorrendo la sua carriera ha parlato del rapporto con Vincenzo Nibali: “Per un lungo periodo della nostra carriera c’è stata rivalità, ma siamo riusciti a creare un buon rapporto. A noi non è mai interessato coltivare una rivalità in stile Moser-Saronni. Siamo noi che non abbiamo voluto. Io e Vincenzo con il tempo abbiamo imparato a prendere i lati positivi l’uno dell’altro e quindi abbiamo creato un buon rapporto”.

Sul ritardo del ciclismo sardo rispetto al resto del Paese: “Mi piacerebbe aiutare i giovani sardi, ho tante idee in mente. Bisogna lavorare soprattutto dal punto di vista dei trasporti, perché molto spesso aerei e navi hanno costi alti per collegarsi alla penisola e non tutte le famiglie possono permetterselo. L’ideale sarebbe avere una struttura in Sardegna che faccia riferimento ad un’altra nella penisola e che quindi riesca a portare i giovani a correre ed a confrontarsi con diverse realtà”.

OMNISPORT