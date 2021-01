Fallaccio di Dasilva su Hojbjerg: espulso dopo il VAR

Il Tottenham questa sera ha vinto la sua semifinale di Carabao Cup, ovvero la Coppa di Lega inglese, contro il Brentford: 2-0, risultato senza storia e reti di Son e Moussa Sissoko. La squadra di Mourinho affronterà in finale il Manchester United o il City, che si giocheranno l’altra semifinale.

Ma a rubare la scena durante la serata è stato un fallaccio di Josh Dasilva, giocatore del Brentford, su Pierre-Emile Hojbjerg, titolarissimo del Tottenham di Mourinho di questa stagione.

Il giocatore è entrato in scivolata sul danese, con la gamba alta che ha colpito duramente il suo stinco. Ha fatto male ad Hojbjerg, che è stato costretto ad uscire dal campo, prima per delle cure e poi definitivamente perché non correva regolarmente.

L’arbitro Mike Dean ha inizialmente lasciato correre, non accorgendosi della gravità del fallo. Richiamato al VAR, la decisione sull’espulsione di Dasilva è stata presa velocemente, senza dubbi.

Hojbjerg era infuriato poi con Dasilva, proprio per la pericolosità di un intervento che poteva essere molto più tragico per il centrocampista del Tottenham.

