Federcalcio danese: "Valutiamo uscita dalla Fifa"

23-11-2022 15:56

Non si placano le polemiche relative alla controversa fascia “One Love”, proibita dalla Fifa al Mondiale in Qatar. Secondo la stampa locale, la Danimarca valuterebbe di uscire dalla confederazione mondiale. La conferma arriva da Jesper Möller e Jakub Jensen, rispettivamente presidente e amministratore delegato della federazione danese.

Le loro parole: “Non è una decisione che abbiamo preso adesso, ne stiamo discutendo da agosto. Potrebbero esserci delle difficoltà se la Danimarca dovesse agire da sola, dobbiamo valutare una strategia anche con i nostri colleghi nordici. Non abbiamo intenzione si sostenere Gianni Infantino nella sua candidatura per la rielezione. Ci sono 211 paesi nella FIFA, il presidente ha detto di avere il sostegno da 207 paesi. La Danimarca non è tra questi. E non lo saremo”.