Federer si ritira dal Roland Garros, Berrettini nei quarti di finale

Lo aveva accennato nella conferenza stampa post match del terzo turno vinto contro il tedesco Dominik Koepfer, terminato a notte fonda, che non sapeva se avrebbe giocato la sfida degli ottavi di finale contro Matteo Berrettini e purtroppo oggi è arrivata la conferma: Roger Federer non giocherà la sfida degli ottavi di finale del Roland Garros contro Matteo Berrettini, che pertanto accede per la seconda volta ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam dopo quella agli US Open 2019, dove arrivò addirittura in semifinale dopo aver battuto in una partita epica il francese Gael Monfils. Un italiano torna così nei quarti del torneo più importante del mondo sulla terra battuta dopo Marco Cecchinato nel 2018 e anche il palermitano fece un’impresa arrivando in semifinale dopo aver battuto Novak Djokovic.

Ecco l’annuncio postato dal 39enne fuoriclasse svizzero di Basilea sul suo account Twitter: “Dopo discussioni col mio team, oggi ho deciso di ritirarmi dagli Open di Francia. Dopo due interventi alle ginocchia e più di un anno di riabilitazione è importante che io ascolti il mio corpo e che sia sicuro di non spingermi troppo velocemente lungo la strada verso il mio recupero. Sono elettrizzato per aver giocato 3 match, non c’è sensazione più grande di quella di essere di nuovo in campo. A presto!”

OMNISPORT | 06-06-2021 17:05