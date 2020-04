Federica Brignone confessa: "Mia madre ha avuto il coronavirus"

A Federica Brignone è riuscita nella colossale impresa entrando nell’Olimpo dello sci, riuscendo in una impresa epica per lo sport azzurro: vincere la Coppa del Mondo generale di sci alpino. Ma Federica non ha goduto dei fasti che meriterebbe una simile iperbole, né di quanto solitamente si accompagna a un riconoscimento anche di popolarità e di corretta esaltazione dell’opera fatta. Per la Brignone e la sua famiglia, dopo la soddisfazione c’era il Covid-19 da affrontare.

Federica Brignone: mia madre ha avuto il Covid-19

Questa delicata vicenda privata è resa pubblica, nell’intento di Federica, per trasmettere coraggio a chi lotta: sua madre, Maria Rosa Quario, ha contratto il coronavirus segnando profondamente la campionessa e l’intera famiglia. Ma senza mai scivolare nello sconforto, dimostrando estrema determinazione nell’affrontare la malattia e il ricovero.

Federica Brignone ha raccontato quei momenti in una intervista al sito Oasport: “Non ci siamo mai spaventate – ha affermato la campionessa–. Mia mamma ha avuto la febbre per una settimana e alla fine è finita in ospedale perché faceva fatica a respirare, ma in poco tempo è guarita. Lei è una lottatrice e ce l’ha fatta anche perché aveva voglia di uscirne il prima possibile. E’ un grande esempio per me e credo che in questi casi serva restare positivi, questo virus ci sta devastando e non possiamo permetterci la depressione”.

Sci, Coppa del Mondo: la soddisfazione di essere la migliore

La sciatrice valdostana si è soffermata anche sulle sensazioni legate al successo che l’ha portata a essere la prima donna italiana a vincere la Coppa del mondo: “Non ho mai fatto calcoli – ha proseguito – Ho disputato una grande stagione, con costanza di rendimento, sempre concentrata a mille e imponendo alle avversarie di non sbagliare mai. C’era stress e adrenalina ma sono riuscita a pensare alla singola gara senza distrazioni. L’emozione quando ho ricevuto la notizia? Difficile da raccontare a parole, vibro ancora adesso perché ho coronato quello che è sempre stato il mio sogno fin da piccola”.

VIRGILIO SPORT | 08-04-2020 16:54