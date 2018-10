Federica Pellegrini, una gamba fa impazzire il web

A Federica Pellegrini basta una gamba per far impazzire il web: mattiniera come al solito, la bella campionessa di nuoto sta regalando emozioni ai suoi follower postando una foto, praticamente ogni mattina, appena sveglia. E grande protagonista dei selfie mattutini di Federica è la sua cagnolina Vanessa, decisamente più pigra della sua padroncina, dal momento che solitamente Fede si sveglia prima e la fotografa mentre è ancora tra le braccia di Morfeo. La didascalia della foto recita un simpaticissimo: “Buongiorno a tutti… Quasi a tutti perché Vanessa oggi non si vuole proprio svegliare e non è per niente di aiuto!”.

La foto di oggi, però, ha mandato particolarmente in visibilio i fan perché non inquadra il volto della Pellegrini, ma la sua gamba destra, per intero: dall’inguine alla caviglia alla cui fine è possibile notare un calzino grigio che sta strappando migliaia di sorrisi e commenti tra i fan della nuotatrice che apprezzano particolarmente questi piccoli dettagli della vita quotidiana delle star. Ebbene sì, anche le donne più belle del pianeta dormono con i calzini. All’altezza del ginocchio, coccolosa come non mai, è poggiata la piccola Vanessa, la cagnolina di Fede che, ancora in stato di dormiveglia, si arrotola su se stessa mostrando il pancino e rubando puntualmente la scena alla padrona. Tanti commenti positivi, soprattutto rivolti alle splendide gambe di Federica, ma c’è anche chi si dice onorata di avere lo stesso nome del cane della campionessa di nuoto e rivolge parole al miele per il piccolo cucciolo di bulldog francese.

SPORTEVAI | 19-10-2018 10:30