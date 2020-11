Federica Pellegrini: "Vaccino unica speranza per le Olimpiadi"

La nuotatrice azzurra Federica Pellegrini in un’intervista a Repubblica ha fatto un appello al Cio: “Il vaccino è l’unica speranza per le Olimpiadi. I Giochi sono troppo grandi per stare dentro una bolla e se si vogliono fare il Comitato Olimpico Internazionale dovrebbe fornire il vaccino a tutti gli atleti. Credo sia l’unica strada percorribile. Naturalmente se il vaccino ci sarà e verrà garantito prima alle fasce più deboli della popolazione”.

La campionessa si è pentita per il suo messaggio su Instagram dopo aver scoperto di avere il Covid: “Non piangerò mai più su Instagram, dove bisogna essere finti e falsi. Non era paura del virus, ho avuto dolori muscolari i primi giorni: base del collo, schiena, gambe. Febbre mai sopra i 37,8°C, gusto e olfatto persi. Piangevo all’idea di dovermi di nuovo fermare”.

OMNISPORT | 12-11-2020 14:03