Ferrari, Binotto ammette: "Ridotta la potenza del motore"

23-11-2022 14:29

Non è stato un anno semplice per la Ferrari, anche se alla fine Leclerc ha potuto festeggiare un secondo posto dietro al campione del mondo Verstappen. Mattia Binotto, team principal di Maranello, ha spiegato l’ottica in cui ha lavorato il team.

Queste le parole di Binotto: “Affidabilità? Si tratta della nostra priorità assoluta – le sue parole riportate da “The Race” -, perché per vincere bisogna essere affidabili, e questo non è stato il caso di questa stagione, come dimostra il bilancio del 2022, il secondo obiettivo è quello della velocità della vettura, perché mentre siamo stati molto competitivi in qualifica, non è sempre stato così in gara”.

“Il nostro ritmo di gara, sia per il degrado delle gomme che per il ritmo puro, non è stato sufficiente per una posizione migliore – ha aggiunto Binotto -. Se si sviluppa una vettura veloce e affidabile, è vero che si possono commettere errori di strategia o di pit stop, ma si può sempre compensare con il fatto che la vettura stessa è veloce e affidabile. Quindi, è su questo che dobbiamo concentrare i nostri sforzi”, ha concluso il team principal della Ferrari.