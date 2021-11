Ferrari, Binotto: "Ho temuto che si ripetesse il 2019"

14-11-2021 22:01

“Macchine non regolamentari? L’ho sentito, non so cosa volesse intendere. Dovrà essere più preciso lui. Non ne ho idea. Questo weekend è stato segnato da queste questioni di squalifica, ali posteriori e nervosismo da parte di tutti. Non lo so. Ogni team sa quel che fa. La FIA controlla. Non so cosa intendesse”. Così Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport ha commentato la dichiarazione del team principal della Mercedes Toto Wolff che prima della partenza aveva detto che c’erano delle vetture irregolari in pista.

Poi il team principal della casa di Maranello ha aggiunto: “Sono punti importanti per l’obiettivo del terzo posto. Non c’è mai stata così tanta differenza tra noi e McLaren, da una parte e dall’altra. Mancano ancora tre Gran Premi di cui due sono incognite, credo che fino alla fine ci sarà da battagliare, dobbiamo cercare di rimanere davanti. Gli aspetti positivi sono i punti guadagnati sulla McLaren e l’affidabilità, che finora si è dimostrato un elemento indispensabile. In prospettiva 2022 sappiamo che adesso la nostra vettura non può lottare con i primi. Nasce dal progetto dell’anno scorso, che aveva problemi e difetti. La macchina è cresciuta molto bene e la squadra a casa sta lavorando molto per il 2022. Ma stiamo crescendo anche in pista, a livello di gestioni, strategie, pit-stop, piloti. Charles e Carlos hanno lottato nei primi giri e nelle prime curve, mi ha fatto ripensare al 2019 (quando ci fu la famosa collisione tra Leclerc e Sebastian Vettel, ndr): ho temuto ma stavolta non hanno preso i rischi eccessivi. Tra loro sanno esattamente cosa fare. Spero di vederli lottare ancora tra loro, è una bella cosa, ma l’importante è che mantengano un margine di sicurezza“.

