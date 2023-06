Ferrari, Leclerc: "Non ci saranno miracoli in Canada"

Il pilota monegasco ha parlato in vista del Gp di Montreal

15-06-2023 21:38

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc in conferenza stampa ha parlato delle prospettive della scuderia di Maranello a Montreal: “Qui non portiamo nulla di nuovo, non prevedo miracoli. Ma dobbiamo capire come sfruttare al meglio il nuovo pacchetto, anche se non penso che faremo un passo avanti”.

“In Spagna è stato un weekend difficile soprattutto per me, e non c’erano problemi sulla mia Ferrari – ha continuato il driver del Principato -. Ci aspettiamo che l’Aston Martin oltre alla Red Bull sia molto forte qui. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro e vedremo”.

Leclerc ha ribadito la sua fiducia nei confronti del Cavallino: “Siamo chiari e trasparenti tra di noi, non siamo contenti ma dobbiamo continuare a spingere con regolarità per provare a ridurre il distacco e lavorare sul passo gara. Quello che mi dà fiducia è che c’è una direzione chiara e questo mi porta a credere nel progetto”.