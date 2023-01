Ferrari, Massa approva: “Bene l'addio di Binotto”

25-01-2023 12:38

La Ferrari ha deciso di cambiare: via Mattia Binotto per fare posto al nuovo responsabile Frederic Vasseur. L’ex pilota della Rossa, Felipe Massa, che ha corso con il Cavallino Rampante dal 2006 al 2013 e che in Formula Uno ha vinto 11 gare, approva questo avvicendamento: “Nei miei otto anni a Maranello ho visto di tutto, successi e momenti difficili. Kimi Raikkonen vinse nel 2007, io quasi nel 2008, poi la Ferrari non è mai riuscita ad avere una macchina vincente. Tra aerodinamica, motore, strategia, piloti, manca sempre qualcosa per completare l’opera”.

Chiude: “L’avvicendamento ci voleva perché si vedeva che c’era confusione all’interno. Era normale che alla fine questi errori li pagasse Mattia: molto bravo, tecnico di talento, ma non è arrivato il risultato e la sua uscita non è stata una sorpresa”.