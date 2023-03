Fiandre, Bettiol sogna di rivivere i fasti del 2019

Il 29enne toscano dopo la ricognizione: "I favoriti sono Pogacar, Van Aert e Van Der Poel, tutti gli altri devono avere un piano nel caso loro abbiano problemi".

31-03-2023 21:13

Rivela i rivali che ha trovato nella ricognizione fatta sul percorso della Classica che partirà domenica da Bruges, snodandosi per 19 Muri e 6 tratti di pavé lungo 273 km, Alberto Bettiol: “E’ bello ritornare su queste strade, la gente mi saluta e mi riconosce: queste pietre nel 2019 mi hanno detto bene” racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’ l’ultimo azzurro vittorioso al Fiandre “Ho deciso di anticiparla perché le previsioni di venerdì danno pioggia, erano sul percorso anche la QuickStep di Alaphilippe e la Jumbo Visma di Van Aert. Non faremo noi la corsa, scriveranno la sceneggiatura del Fiandre i tre fenomeni, Van Aert, Pogacar e Van Der Poel: le altre squadre devono avere una loro strategia nel caso le cose andassero loro storte, dobbiamo giocare in anticipo e la cosa sarà difficile, c’è anche il rischio che la corsa si faccia così dura che sul secondo passaggio sul vecchio Kwaremont i tre se ne vadano via”.

Il corridore toscano spiega dove potrebbero fare la differenza i favoriti della vigilia: “Il finale però potrebbe regalare una sorpresa, perché domenica dalle previsioni il vento sul lungo viale asfaltato di 8 km. potrebbe spirare in senso contrario; solitamente ti spinge. A quel punto chi insegue si potrebbe ritrovare in gioco con i pezzi da 90. Pogacar è tutto talento, Van Aert sa andare forte al Tour come nelle Classiche del Nord, Van Der Poel ha uno scatto che fa male: tutti e tre sono sempre concentrati, nonostante la popolarità e l’esposizione mediatica. Pogacar può staccare i due solo sul Vecchio Kwaremont, mentre Van Aert penso non si voglia portare in volata Van Der Poel, che ha battuto il belga nel 2020.”

In simultanea il CT Bennati prendeva le misure del tracciato che suggellerà il Mondiale di Glasgow: “E’ una gara che cadrà a pennello nel mio programma agonistico, sarà a due settimane dal Tour, dove sarò in appoggio a Carapaz. Dopo il Fiandre correrò a Pasqua la Roubaix, è il mio esordio in questa Classica. Come mi sono preparato al Fiandre? Leggendo il libro ‘Dante’ scritto dallo storico Barbero”.