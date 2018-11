FIFA 19, attenzione: ecco cosa evitare per non perdere crediti

FIFA 19 sta ormai macinando numeri su numeri in termini di vendite ed è già entrato nelle case e nel cuore di tutti gli appassionati. Tuttavia, dopo poco più di un mese dalla sua uscita, c’è chi si è accorto che nella modalità Ultimate Team del nuovo titolo calcistico di EA Sports c’è il rischio di perdere qualche credito di troppo per via di un piccolo errore nelle Sfide Creazione Rosa.

Il problema riguarda quelle Sfide nelle quali è possibile ottenere Icone Prime non scambiabili. A volte capita che il prezzo richiesto per completarle è troppo elevato, soprattutto in relazione al costo effettivo delle Icone ottenibili. A volte, infatti, conviene acquistare sul mercato il nostro giocatore preferito piuttosto che completare la sfida ed ottenerlo ad un prezzo maggiorato, sprecando così i nostri crediti.

Inoltre, acquistando il giocatore attraverso i normali canali di calciomercato, in un secondo momento possiamo decidere di rivenderlo, mentre quelli ottenuti con le Icone Prime non sono cedibili ad altri. La soluzione è una sola: non conviene completare le Sfide Creazione Rosa dal prezzo troppo elevato e che danno in premio Icone non trasferibili. I nostri crediti ci ringrazieranno!

HF4 | 02-11-2018 12:30