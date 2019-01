Fifa 19, cambiano tiri di precisione e finalizzazioni a tempo

Un nuovo aggiornamento in FIFA 19 ha modificato alcune funzioni del gioco: gli sviluppatori di EA Sports, infatti, hanno voluto apportare migliorie ai tiri di precisione e alle finalizzazioni a tempo, solitamente troppo efficaci nel videogame. Per ora l’update è disponibile su PC, ma a breve lo sarà anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Si tratta di una modifica che farà sicuramente contenti i tantissimi player che si sono lamentati nell’ultimo periodo del problema legato a queste funzioni di gioco. Parliamo, cioè, dell’eccessiva efficacia dei lanci, dovuta al nuovo meccanismo delle finalizzazioni a tempo, nonostante esso permetta di agire due volte sul tasto di tiro, garantendo maggiore accuratezza. Idem per i tiri di precisione, che si ottengono tenendo premuto il dorsale R1.

Grazie all’aggiornamento, entrambe le tipologie di lancio sono state ribilanciate e ne è stata ridotta la potenza. “La speranza è che queste modifiche rendano meno semplice ottenere dei tiri perfetti dopo un passaggio lungo, un cross oppure dopo un contrasto o durante la corsa”, si legge in una nota di EA Sports.

Siete contenti di queste modifiche?

HF4 | 24-01-2019 08:30