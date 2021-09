FIFA, Mondiale ogni due anni: al via lo studio

Nei prossimi giorni, il Qatar ospiterà un vertice per discutere della possibilità di disputare i mondiali di calcio FIFA ogni due anni invece che ogni quattro, come succede ora, a partire dal 2028. Secondo Sky Sports UK, il capo dello sviluppo del calcio mondiale della FIFA, Arsene Wenger, ha invitato diversi ex calciatori e membri delle Federazioni per parlare del progetto e dei suoi benefici per il calcio.

Entro fine anno, tutti i 211 membri della FIFA dovrebbero votare.

 

OMNISPORT | 08-09-2021 21:18