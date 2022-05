FIFA, presto un incontro con le federazioni russa e ucraina

30-05-2022 17:22

La FIFA nelle prossime settimana ha in programma una serie di incontri con le Federazioni di Russia e Ucraina per capire come comportarsi a livello calcistico nella prossima stagione.

In Russia sia il campionato che la coppa nazionale sono andati avanti senza disagi, mentre in Ucraina tutto è stato sospeso in seguito alla tremenda distruzione, anche di edifici civili, operata dalle forte federali di Vladimir Putin.

In questa seconda parte della stagione ai giocatori di queste federazioni è stata concessa la possibilità di trasferirsi all’estero, gratuitamente, per sei mesi, ma ora servirà capire se questa soluzione potrà essere applicata anche in futuro, dato che il problema principale è rappresentato dal fatto che nessuno sa con certezza fino a quando andrà avanti il conflitto armato.