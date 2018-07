FIFA18: gli eroi storici del calcio stanno tornando

Le migliori stelle del calcio sono passate nel titolo eSportivo FIFA. E grazie all’aggiunta di Legends e Icons, possono ancora regalarci le loro migliori performance in forma virtuale. EA Sports, però, ha rivelato alcuni che “Classic European Heroes” sarebbero forse un po’ ‘datati’. Tuttavia, in FIFA18 Ultimate Team, gli eroi del calcio stanno dando il loro meglio: ecco allora che potremo vedere queste ‘vecchie’glorie competere contro i migliori giocatori attuali della Coppa del Mondo.

Tutto questo grazie al Festival di FUTball, che ha introdotto una serie di nuovi aggiornamenti per i giocatori a seconda della loro prestazione ai Mondiali. I nomi rivelati finora nella rosa dei “Classic European Heroes” sono: Wayne Rooney, Robin Van Persie, Arjen Robben, Fernando Torres, John Terry, Gianluigi Buffon, Ashley Cole e Zlatan Ibrahimovic.

Tra questi, per adesso il miglior calciatore del gruppo è Zlatan, con una carta da 96 punti: 84 (ritmo), 94 (dribbling), 96 (tiro), 90 (passaggio) e 94 (fisico). A seguire Arjen Robben con 94 punti: 98 (dribbling), 96 (tiro) e 91 (passaggio). Anche Buffon non se la cava affatto male, con una carta da 96 punti. Seguono i tre giocatori inglesi: John Terry, che ha ottenuto il punteggio più alto con 94 in totale; poi Wayne Rooney con 92; infine Ashley Cole con 91.

Anche questo è il bello del gaming: si può fermare il tempo e ripetere il meglio della carriera di un atleta ancora e ancora…

