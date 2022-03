Finali Coppa del Mondo, alla Svizzera il parallelo a squadre. Italia male

18-03-2022 19:40

E’ stata la Svizzera infarcita di giovani a vincere il parallelo a squadre delle finali di Coppa del Mondo di Meribel battendo per 3-1 l’Austria nella finale per il primo posto. Con lo stesso punteggio la Germania ha sconfitto la Norvegia in quella per il terzo posto. Proprio i tedeschi avevano eliminato nei quarti di finale per 3-1 una disastrosa Italia, con Federica Brignone unica a vincere il suo confronto diretto contro la carneade Antonia Kermer, Marta Bassino ha perso con l’unica avversaria di buon livello dei nostri avversari odierni, Lena Duerr, mentre Giovanni Borsotti e Luca De Aliprandini si sono fatti battere rispettivamente da Julian Rauchfuss e Fabian Gratz.

