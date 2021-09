“Finirà come Donnarumma": ma i milanisti non fanno drammi

Un nuovo caso potrebbe agitare l’autunno del Milan. Dopo Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, un altro elemento di fondamentale importanza per i rossoneri negli ultimi anni potrebbe lasciare il club a parametro zero nel prossimo futuro.

La trattativa per il rinnovo di Frank Kessie è bloccata e secondo quanto riferito dal giornalista Fabio Ravezzani su Twitter una big europea avrebbe compiuto il passo decisivo per strappare l’ivoriano ai rossoneri.

La proposta del PSG

“Proposta del PSG a Kessie di 8 milioni più 2 di bonus – scrive il giornalista -. Lui ci sta pensando seriamente. Vedremo se l’amore per il Milan avrà il sopravvento. Ma di sicuro ci sono come minimo 3 milioni di differenza. E il rischio di perdere anche lui a zero”.

L’offerta del Psg è sul tavolo, Kessie la sta valutando ma intanto i tifosi del Milan non fanno drammi, anzi. La lezione data da Maldini col caso Donnarumma – egregiamente sostituito, almeno finora, da Maignan – sembra essere stata compresa dai tifosi rossoneri, che non sembrano preoccupati dalla possibile partenza di Kessie.

I milanisti non fanno drammi

“Direi che anche lui è perso… Speriamo almeno faccia una grande stagione quest’anno. Poi morto un papa se ne farà un altro”, il commento di Andrea su Twitter. “Ma chi se ne frega di Kessie, giocatore mediocre che corre e fa a sportellate… non sa nemmeno calciare in porta o fare un lancio o un passaggio… manco fosse Rui Costa”, aggiunge sprezzante Matt7.

Altri milanisti ricordano come il Milan abbia già pronto il rimpiazzo dell’ivoriano. “In prospettiva Tonali è più completo di Kessie”, scrive Herzoa e non è l’unico a tirare in ballo l’ex Brescia. “E chi se ne frega, abbiamo Tonali che continua a crescere ed ha più classe, perdere Kessie a zero è il meno… io 10 milioni ad un mediano non li darei proprio”, aggiunge Giancarlo.

Mm, infine, fissa altri obiettivi: “Meglio concentrarsi sui rinnovi di Theo Hernandez e Bennacer. Kessie è già andato”.

SPORTEVAI | 02-09-2021 11:41