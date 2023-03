Il presidente della Fiorentina ha parlato ad una conferenza stampa di bambini

06-03-2023 16:07

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato in sala stampa rispondendo ad alcune domande poste da alcuni bambini tifosi viola. Queste le sue risposte:

L’emozione più bella vissuta in viola?

“La partita vinta contro la Juventus che ci ha fatto andare in Conference League. Poi la vittoria 4-0 in Portogallo”.

Cosa ha provato quando è diventato presidente della Fiorentina?

“Mi ricordo tutta quella giornata, con 6-7mila persone allo stadio. Nella mia mente resta il ricordo delle bandiere americane dipinte di viola, una cosa bellissima”.

Come l’ha accolta Firenze?

“Benissimo. Durante il Covid è stato impossibile venire purtroppo”.

Rapporto con allenatori e giocatori?

“Io non critico mai i miei in pubblico, a volte le cose le dico solo in privato. Per questo ho un buon rapporto con tutti”.