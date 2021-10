Fiorentina, ecco perchè Dusan Vlahovic non ha rinnovato

15-10-2021 15:56

Dusan Vlahovic, giovanissima attaccante della Fiorentina, non rinnoverà il proprio contratto con la Viola dopo un 2020/2021 vissuto da campione ed un inizio di Serie A che lo vede ancora protagonista. Dopo che il patron del club Rocco Commisso ne ha parlato sulle pagine del Financial Times, è arrivata pronta la risposta dell’entourage del giocatore, che svela un retroscena di mercato e chiarisce i motivi del mancato rinnovo dell’attaccante:

“Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Quest’estate avevamo portato alla Fiorentina un’offerta da 60 milioni più bonus, tra noi e il club acquirente c’era già l’accordo. l presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni. Rocco ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto. Non abbiamo alcuna intenzione di metterci a negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con voi giornalisti né con la società”.

OMNISPORT