Fiorentina, Italiano: "Bruciano le cinque sconfitte"

30-10-2021 13:47

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato del momento dei viola alla vigilia del match conto lo Spezia: “Io ho il fuoco dentro perché sto iniziando a non accettare le sconfitte immeritate come quella di Roma. E questa cosa mi brucia dentro: cinque sconfitte su dieci partite, con alcune immeritate e altre arrivate per capire meglio il nostro percorso, mi fa andare in bestia”.

Italiano si riferisce al ko con la Lazio in settimana: “Quella di mercoledì faccio fatica a digerirla perché alcune partite se non le puoi vincere non le devi perdere. La prestazione di personalità non può finire con una sconfitta e questo mi fa avvelenare”.

OMNISPORT