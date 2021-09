Fiorentina, Italiano: "Pulgar mi ha stupito"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano applaude Pulgar alla vigilia della gara contro l’Inter: “Mi sta sorprendendo, perché oltre ad avere qualità ha anche senso tattico, intelligenza. Ha un carattere un po’ chiuso, ma poi in campo si fa sentire. Contro il Genoa ho scelto lui perché poteva darci qualcosa in più”.

“Sono contento della sua prestazione e penso che possa dare di più anche in fase di conclusione perché ha un gran piede – ha continuato Italiano -. Sono contento di come si sta comportando e non deve mollare perché ha fatto parte di un momento non esaltante della Fiorentina e deve guardare al futuro”.

OMNISPORT | 20-09-2021 19:11