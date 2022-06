Fiorentina, niente riscatto per Torreira: “Qualcuno si è comportato male”

15-06-2022 11:27

Sono parole piuttosto pesanti quelle usate da Lucas Torreira nel salutare la Fiorentina e i suoi tifosi dopo la decisione presa dalla società di non riscattarlo per la prossima stagione.

Sui social infatti, una volta appreso che la sua avventura a Firenze sarebbe finita, l’ex Arsenal ha scritto un messaggio inequivocabile addossando tutta la responsabilità della scelta a chi, all’interno del club, non ha più voluto avere a che fare con lui.

“Cari tifosi della Fiorentina, purtroppo è giunto il momento di salutarci. Per me è un grande dolore ho scoperto una città meravigliosa che fin da subito mi ha accolto con amore, facendomi sentire a casa. Sappiate che ho fatto del mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c’è stato chi, comportandosi male, secondo la mia opinione, è riuscito a evitare che ciò accadesse ed è per questo che devo andarmene”.

Secondo i ben informati, i riferimenti sarebbero a Vincenzo Italiano, allenatore col quale Torreira si sarebbe preso a male parole nel finale di stagione, e agli uomini che negli ultimi giorni hanno gestito la trattativa del riscatto, poi non andato a buon fine anche per la richiesta fatta al calciatore di ridursi l’ingaggio per restare.

È dunque un addio decisamente agrodolce quello di Torreira alla Fiorentina, squadra con la quale quest’anno il nativo di Fray Bentos ha messo assieme 35 presenze condite da 5 gol e 2 assist.

