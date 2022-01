Fiorentina, senti Barone: "Valutiamo offerte per Amrabat"

10-01-2022 17:31

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di campionato col Torino. Il focus dell’intervista è stato il mercato, che Barona giudica positivamente. Inoltre, lascia aperta la porta a un’eventuale partenza di Amrabat:

“Siamo soddisfatti della squadra e super concentrati sul gruppo che abbiamo. Se c’è qualche ragazzo che non è stato utilizzato lo aiuteremo a trovare una sistemazione in prestito. Sul mercato abbiamo già fatto abbastanza ma siamo attenti a ciò che c’è in giro.”

“Amrabat sta giocando in una competizione molto importante con il Marocco. Abbiamo un grande rapporto con lui, vediamo se quando rientrerà ci saranno richieste per lui”.

