Fiorentina-Spezia 3-0: i viola tornano alla vittoria, le pagelle

Le serviva una vittoria per tornare a muovere la sua classifica e per tenere a distanza le zone pericolose e la Fiorentina la vittoria tanto attesa è riuscita ad ottenerla imponendosi per 3-0 in un fondamentale scontro diretto contro lo Spezia.

Quella dell’Artemio Franchi è stata una partita che ha faticato non poco a decollare. I viola infatti, soprattutto in apertura, sono parsi tesi e privi di idee, mentre gli ospiti, che stanno certamente vivendo un momento migliore, hanno fin da subito dato l’impressione di poter avere a disposizioni tutte le armi necessarie per prendere in mano il pallino del gioco.

La prima azione di una certa pericolosità l’hanno confezionata proprio gli uomini di Italiano che al 6’ sono andati vicini al bersaglio grosso con l’ex Agudelo. Conclusione larga di poco alla sinistra di Dragowski. Complici le insicurezze dei padroni di casa e anche le tante interruzioni dovute ad infortuni (Marchizza e Bonaventura sono stati costretti a lasciare il campo già nel corso della frazione), il primo tempo è scivolato via a ritmi abbastanza blandi, con Biraghi che ci ha provato due volte per i gigliati, mentre lo Spezia è arrivato al tiro con Saponara e Ricci.

Nella ripresa Prandelli ridisegna la Fiorentina lasciando negli spogliatoi un evanescente Kouamé per Eysseric e il cambio dà fin da subito i suoi frutti, visto che il francese entra con buon piglio in campo garantendo maggior velocità alle giocate offensive.

Al 51’ il vantaggio viola: pallone messo verso l’area piccola dalla linea di fondo da Castrovilli, Vlahovic, lasciato colpevolmente troppo solo, in acrobazia riesce a mettere in rete per l’1-0. Calvarese in realtà in un primo momento non convalida, ma dopo qualche minuto, dopo essersi confrontato con gli uomini al VAR, indica il cerchio di centrocampo, poiché il pallone non era uscito dal terreno di gioco prima del tocco di Castrovilli.

Sotto di una rete, lo Spezia prova ad alzare il proprio baricentro, ma al 61’ è ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa con Eysseric che viene fermato in uscita da Provedel.

Al 64’ il raddoppio della Fiorentina: azione che parte ancora da Eysseric, cross basso dalla sinistra di Biraghi, proprio il centrocampista transalpino viene murato da Chabot, ma la sfera arriva dalle parti ti Castrovilli che di sinistro insacca con l’aiuto anche di una deviazione.

Rasserenati dal risultato, gli uomini di Prandelli non solo danno l’impressione di poter gestire con relativa tranquillità la situazione, ma al 77’ vanno anche vicini al tris con Vlahovic, ma Provedel è bravo nello sventare la minaccia.

L’appuntamento con il 3-0 è tuttavia solo rimandato all’83’ quando Castrovilli recupera un pallone gestito malamente dalla difesa ospite e lo serve a Vlahovic che, a tu per tu con il portiere avversario, premia l’inserimento di Eysseric che non deve fare altro che insaccare a porta sguarnita.

E’ il goal che chiude definitivamente la pratica e che vale un grosso sospiro di sollievo per i gigliati. La classifica ora fa meno paura e la zona rossa è un po’ più distante. Allo Spezia resta soprattutto la buona prima parte di gara.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

FIORENTINA-SPEZIA 3-0

Marcatori: 51’ Vlahovic, 65’ Castrovilli, 83’ Eysseric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6,5, Ger. Pezzella 6, Martinez Quarta 6,5; Venuti 6 (86’ Caceres s.v.), Amrabat 6 (60’ Borja Valero 6), Pulgar 6, Bonaventura 5,5 (45’ Castrovilli 7,5), Biraghi 6,5 (86’ Igor s.v.); Vlahovic 7,5, Kouamé 5 (46’ Eysseric 7,5). All. Prandelli

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6,5; Vignali 5,5 (85’ Piccoli s.v.), Ismajli 5,5, Chabot 6, Marchizza s.v. (10’ Ramos 5,5); Maggiore 6 (63’ Leo Sena 6), Ricci 6, Estevez 5,5; Gyasi 5, Agudelo 6 (63’ Galabinov 5,5), Saponara 5 (63’ Verde 6). All. Italiano

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Amrabat (F), Eysseric (F), Borja Valero (F), Martinez Quarta (F)

Espulsi: –

OMNISPORT | 19-02-2021 20:43