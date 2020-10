Flop Juve, Varriale provoca Zampini e scatena la bufera

Tu chiamale se vuoi, ossessioni. A volte sui social si rischia di farsi prendere la mano ed è forse quel che sta succedendo su twitter tra Enrico Varriale e Massimo Zampini. Vicedirettore di Raisport il primo, giornalista di Juventibus e volto noto di Mediaset il secondo. Già in passato, e soprattutto nei giorni scorsi, i due si erano beccati con tweet velenosi ma ieri lo scontro è “trasceso” dopo il pari della Juve col Verona.

Varriale attacca direttamente Zampini

Dopo aver commentato con ironia il risultato dei bianconeri (” .Sul campo solo 6 punti in 4 partite per la Juve”) Varriale dedica un tweet al collega rivale e scrive: “Quale tema per un tweet a Massimo Zampini ? a) In Ucraina il Verona sarebbe campione nazionale. b) se Pirlo è il maestro, Juric è magnifico rettore ? c) quanto preoccupano i soli 6 punti in 4 partite conquistati dalla Juve sul campo. d) nessun tweet per Massimo Zampini”.

Zampini replica con sarcasmo

Arriva immediatamente il tweet di risposta di Zampini: “Vanno bene tutti, certo se le Asl di Torino fossero un po’ più sveglie… In ogni caso approfittane per apprendere da un tifoso dichiarato come non cercare mai alibi o ipotizzare complotti quando non si vince. Può tornarti utile”.

Poi a beneficio dei follower aggiunge: “uno dei due è un complottista appena i risultati non gli piacciono, l’altro accetta sempre il risultato del campo. Puoi indovinare qual è il vicediretur di RaiSport”.

Polemica rovente sui social

Centinaia e centinaia le reazioni sui social: “a) L, ‘AZ sicuramente si b) Juric è un membro del senato accademico c) poco visto che abbiamo vinto scudetti con maggior distacco d) L’Asl Napoli 1 vietera nuovamente lo svolgimento di Juventus – Napoli questo è il nuovo tweet. Forza Napoli Sempre direttore” o anche: “Per chi non avesse realizzato: siamo costretti a vedere un giornalista del servizio pubblico, che aizza un tifoso della Juve pubblicamente” e infine: “Il Direttore della sezione sport della tv nazionale (PAGATO DA NOI) usa i social come un 12enne problematico e dimostra continuamente la sua OSSESSIONE per la Juve”.

SPORTEVAI | 26-10-2020 09:01