Formula 1, divorzio Vettel: "La Ferrari lo ha invecchiato"

L’ex compagno di Sebastian Vettel alla Red Bull, Mark Webber, in una intervista a The Race ha commentato senza peli sulla lingua il divorzio del pilota tedesco dalla Ferrari al termine della stagione: “Sebastian ha fatto del suo meglio per costruire la squadra e mettersi nella posizione di vincere il campionato, ma non è accaduto. Credo che la sua fiducia sia stata scossa dal mancato amalgama con la cultura italiana. Ed è stato un fattore molto importante”.

Secondo l’ex driver australiano, Vettel non è riuscito ad integrarsi al meglio a Maranello, e questo ha pesato molto sulle sue prestazioni: “C’è una sorta di ‘modo tedesco’ di fare le cose, quasi robotico. Inglesi, australiani, neozelandesi e sudafricani sono nel mezzo. Poi ci sono gli italiani, all’opposto. Dunque penso che il matrimonio lo abbia logorato“.

Le parole di Webber sono molto crude e dirette: ” È evidente che Vettel ora appare più vecchio rispetto alla sua età, gliel’ho detto più volte. Penso sia stato solamente logorato da questa unione”.

Il futuro di Vettel resta un rebus, anche per l’australiano: “Ha passato la gran parte della sua carriera in odore di podio, a parte la prima stagione in Toro Rosso, dove ha comunque vinto una corsa al suo primo anno. Non lo vedo in Renault, ma è molto giovane per smettere ora. Non mi sorprenderebbe neppure un ritiro però, perché ha iniziato a vincere giovane. Spero possa continuare”.

Vettel è rimasto è alla sesta stagione in Ferrari: nelle precedenti cinque si è aggiudicato 14 Gran Premi, arrivando per due volte secondo in classifica generale.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 13:32