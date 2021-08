Formula 1: la nota della FIA dopo la vergogna del GP del Belgio

La Formula 1 ha vissuto una delle giornate più nere della sua intera storia, con un Gran Premio iniziato quasi tre ore e mezza dopo il suo avvio previsto e poi fatto concludere dopo appena due giri. È successo a Spa, con tantissime critiche che sono piovute sul Circus anche da parte degli stessi piloti. E sul tema è ora intervenuta direttamente la FIA.

“In seguito della significativa perturbazione meteorologica che ha colpito il Gran Premio del Belgio, la FIA e Formula 1 sono dispiaciuti per tutti i tifosi in pista e a casa che la gara di oggi non si sia pienamente disputata, ma la sicurezza dei piloti, dei commissari e del pubblico deve sempre essere la priorità”, si legge in una nota emessa dalla Federazione.

“La decisione dei Commissari di Gara di estendere la finestra in cui la corsa poteva svolgersi è stato un tentativo per esplorare tutte le opportunità possibili per far sì che il Gran Premio avesse atto, ma le condizioni meteorologiche purtroppo non sono migliorate a sufficienza per completare più giri”, ha completato la FIA.

OMNISPORT | 29-08-2021 22:17