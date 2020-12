Formula 1, Marko: "Troppi errori di Vettel dopo Hockenheim 2018"

Il consulente della Red Bull Helmut Marko ha parlato del suo pupillo Sebastian Vettel, che ha scritto la storia fortunata di Milton Keynes con quattro mondiali inanellati consecutivamente dal 2010 al 2013. In una lunga intervista esclusiva rilasciata al portale Motorsport-Total.com, il manager della Red Bull ha spiegato anche perchè la Red Bull non ha pensato a Vettel per il dopo Albon.

“Qualche dubbio su Sebastian mi è venuto dall’errore di Hockenheim nel 2018, quando era in testa al GP – ha affermato Marko – All’epoca il team principal della Ferrari era ancora Arrivabene, ma da quel momento il suo rapporto con la Ferrari è peggiorato. Non posso sapere fino a che punto fosse obiettivamente in difficoltà a causa della monoposto, ma da lì in poi Sebastian ha commesso troppi errori anche lui. Credo che quell’incidente gli abbia lasciato un po’ di insicurezza e la sua guida spesso non è stata sui livelli che gli competono. Spero davvero possa tornare quello di prima dall’anno prossimo”.

OMNISPORT | 30-12-2020 12:21