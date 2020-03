Formula 1, pressing su Lewis Hamilton: "Vai in Ferrari"

Il futuro di Lewis Hamilton, in scadenza di contratto con la Mercedes a fine anno, torna a far discutere il circus in attesa della partenza ritardata del Mondiale (spostata per ora a giugno, in Azerbaigian). Su stessa ammissione del campione del mondo e della scuderia tedesca, le trattative per il prolungamento del contratto sono ora in fase di stallo, e le voci su cosa farà l'anglocaraibico nel 2021 si moltiplicano.

L'ex pilota di Benetton, McLaren e Jordan Martin Brundle, opinionista di Sky Sports, in una intervista all'Evening Standard ha ammesso: "Spero che Hamilton vada in Ferrari perché sarebbe una bella storia, andare li a fare quello che ha fatto Michael Schumacher e vincere un titolo con tre squadre diverse sarebbe impressionante. Gli ho fatto questa domanda l’altro giorno e lui ha detto ‘Ho il rosso nel mio casco, il rosso è uno dei miei colori preferiti'".

"Ma per ora ha i piedi sotto il tavolo della Mercedes – ammette Brundle -. E’ la squadra migliore, lo pagano un sacco di soldi e può diventare anche ambasciatore a vita di quel marchio. Bisogna pensare a lungo prima di allontanarsi da tutto questo solo per cambiare il colore della propria squadra".

"Se dovessi essere nei panni dell’agente di un mio pilota gli direi ‘Non andrai da nessuna parte, figliolo, stai qui’. Ma come appassionato mi verrebbe da dirgli ‘vai in Ferrari, dacci qualcosa che non vediamo l’ora di vedere", ha concluso.

SPORTAL.IT | 21-03-2020 15:16