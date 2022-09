Formula 1, Richard Wache: "Perez paga difficoltà di bilanciamento"

15-09-2022 19:37

La Red Bull vola verso il bis nel titolo piloti e il successo in quello costruttori, ma il terzetto di successi consecutivi sfoderato tra Belgio, Paesi Bassi e Italia non ha iscritto tra i protagonisti Sergio Perez, seconda guida del Team.

Il pilota messicano ha centrato un solo podio e il direttore tecnico della Scuderia di Milton Keynes Richard Wache spiega questo calo di rendimento: “Tra i vari fattori il più importante è il bilanciamento della vettura rispetto a inizio anno, quando era più bilanciata per Sergio e meno per Max. Lo sviluppo apportato durante la stagione pare essere stato meno ideale per lui: dobbiamo adesso far sì che Sergio possa avere una macchina performante e competitiva. E’ più adatta a Max, ma non era lo scopo dello sviluppo”.