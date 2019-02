Fortnite, ecco la chiave per sbloccare la skin Il Prigioniero

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del Falò Confortevole di Fortnite: si tratta di una trappola da terra, un oggetto curativo raro presente sia nella Battle Royale che nella mode Salva il Mondo. Ecco che questo nuovo elemento ci tornerà utile. Perché? Ci aiuterà a sbloccare la skin Il Prigioniero. Ecco ciò che sappiamo…

Introdotta con la Stagione 7 del titolo firmato Epic Games, la Skin Segreta del Pass Battaglia, infatti, si mostra in 3 stili (forme evolutive); sono già state sbloccate le fasi 1 e 2 dell’outfit e ora vi diamo qualche indizio per la terza. Giusto per rinfrescarvi la memoria, per la fase 2 era servita una chiave sita nel Castello di Picco Polare. Ecco allora che la domanda sorge spontanea: che cosa che ci permetterà di sbloccare il terzo stile?

Beh, ciò di cui abbiamo bisogno, cari lettori, sono i Falò Confortevoli. Lo ha scoperto un utente di Reddit /r/FortniteLeaks, che ha specificato che non si tratta dei semplici Falò presenti nell’inventario, ma di quelli Ambientali. Dovremo aspettare che gli sviluppatori di Epic Games decidano di permetterci di interagire con essi: solo così Il Prigioniero riacquisterà il potere delle sue fiamme.

Si tratta di indizi legati alla Stagione 8? Non lo sappiamo, ma restate connessi e vi terremo aggiornati!

HF4 | 05-02-2019 09:30