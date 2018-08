Fortnite e Overwatch, chi usa mouse e tastiera è avvantaggiato?

L’enorme diffusione di videogiochi multiplayer come Fortnite e Overwatch ci mette di fronte ad un interrogativo assai importante, specie nel mondo degli eSport. Esistono delle differenze tra chi gioca utilizzando mouse e tastiera e chi invece fa ricorso al classico gamepad? Qual è il migliore sistema di controllo e, di conseguenza, chi è che parte avvantaggiato in una sfida tra le due configurazioni?

Il problema, in linea di massima, nel multiplaying non dovrebbe porsi, in quanto di frequente agli utenti di PC e console non è consentito sfidarsi tra loro. Tuttavia, la Microsoft consente molto spesso di dar vita a una partita cross-platform tra chi utilizza il computer e chi la Xbox. Inoltre, non è affatto difficile installare un gamepad su un computer o mouse e tastiera su una qualsiasi console.

In Fortnite e Overwatch c’è un’enorme differenza tra le diverse piattaforme

Secondo il senso comune, mouse e tastiera rappresentano il classico equipaggiamento da pro-gamer, per via di una maggiore precisione nei comandi, specie per sparatutto come Fortnite e Overwatch. Una differenza che si nota soprattutto nel titolo di Blizzard e Activision, dove lo squilibrio è tale da aver portato diversi utenti a chiedere di creare tornei riservati a chi usa il gamepad.

Tuttavia Fortnite sembra soffrire di questo problema esattamente al contrario rispetto ad Overwatch. Per il titolo Epic Games, infatti, i giocatori su console ottengono spesso score molto più alti rispetto ai loro colleghi che utilizzano il pc. Anche qui, però, la polemica è sempre la stessa, tanto che molti utenti chiedono di limitare il cross-play per dare a tutti i giocatori le medesime possibilità di vittoria.

La soluzione da parte degli sviluppatori stenta ad arrivare. Alcuni lamentano la scarsa disponibilità dei produttori hardware, altri fingono semplicemente di ignorare il problema. Tuttavia, sia Blizzard che Epic Games sembrano andare verso un’unica soluzione: supportare ufficialmente l’utilizzo di mouse e tastiera su tutti i propri titoli, facendo così ricadere l’onere (e la responsabilità) della scelta sul giocatore.

HF4 | 20-08-2018 09:30