Fortnite: pronti per Halloween con una nuova skin già disponibile

Mancano pochi giorni ad Halloween, la famosissima festa che vede sfilare nella notte del 31 ottobre le temibili creature del male. Un evento che è diventato ormai consueta tradizione anche qui in Italia e che non poteva non contagiare anche il mondo del gaming. E quale miglior gioco se non quello di Fortnite? Ebbene sì, il titolo firmato Epic Games ha voluto fare ai suoi fan una sorpresa a dir poco ‘spaventosa’…

Nello store di Fortnite è già disponibile, infatti, da domenica 14 ottobre, una nuovissima Skin in tema: stiamo parlando di Testa Cava. Il suo prezzo, come Skin Epica, è fissato a 1500 V-buck (15 euro). Non solo. Insieme a questo elemento mai visto prima nella storia del gioco, c’è anche lo strumento di raccolta “Intagliatore“. Entrambi gli oggetti debuttano nella Stagione 6 proprio a qualche settimana dalla festa dei morti.

Potrebbero, però, non essere gli unici elementi a tema Halloween che Fortnite ha in serbo: Testa Cava e Intagliatore sono stati svelati dai dataminer, ma non è detto che non ci siano altre skin in arrivo… Che cosa succederà da qui alla fine di ottobre? Quali altre sorprese ci riserverà il famoso Battle Royale?

Finora nello store, dalla scorsa domenica, sono stati inseriti questi oggetti: Testa Cava (Costume) – 1500 V-buck; Intagliatore (Strumento raccolta) – 800 V-buck; Guerriera delle Highlands (Costume) – 1500 V-buck; Milite Teschio (Costume) – 1500 V-buck; Vivace (Emote) – 800 V-buck; Ascia Paralizzante (Strumento Raccolta) – 800 V-buck e Applauso Lento (Emote) – 200 V-buck.

All tricks… No treats 🎃 The new Hollowhead Outfit and Carver Pickaxe are available now! pic.twitter.com/HkWY6Ml6QZ — Fortnite (@FortniteGame) 14 ottobre 2018

HF4 | 16-10-2018 08:30