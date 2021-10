Francia, Deschamps: "Torino speciale, vogliamo la finale"

Il ct della Francia Didier Deschamps in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro il Belgio si è mostrato fiducioso: “Son già tornato qui a Torino perché c’erano giocatori da seguire. Città speciale per me, metà carriera da giocatore quasi e poi anche un anno da allenatore. Stadio diverso, ma tante persone che conosco ed è un piacere stare qua”

“Rispetto molto il Belgio, i loro giocatori, il ct Roberto Martinez. Entrambe le squadre hanno qualità importanti, la posta in palio è importante e i giocatori cercano di godersi il momento. Abbiamo fatto di tutto per poterci qualificare a questa final four. Abbiamo vinto in Portogallo per poter arrivare fin qui. C’erano due trofei in ballo per le nazionali, ora sono tre e faremo di tutto per battere il Belgio e poi vincere la finale contro Italia o Spagna. Competizione bella, abbiamo tanta voglia di giocare questa partita, tutti si aspettano un grande spettacolo”.

OMNISPORT | 06-10-2021 18:24