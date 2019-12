Frank Vitucci alle prese con un imprevisto

Imprevisto per la Happy Casa Brindisi in vista della sfida in trasferta contro la Virtus Bologna. La squadra allenata da Frank Vitucci, infatti, si è vista cancellare il volo verso il capoluogo emiliano e ha dovuto ripiegare su una soluzione alternativa: una più lunga trasferta in treno dalla Puglia.

Un grattacapo in più per Vitucci, la cui squadra dovrà affrontare non solo una prova molto difficile contro la capolista della Serie A, ma anche un lungo viaggio notturno a 24 ore dalla palla a due.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 21:48