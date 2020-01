Frase sulla fidanzata di Valentino Rossi, Amadeus spiega

“Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso”. Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, ha voluto fare chiarezza sulla frase riferita a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e uno dei volti femminili della rassegna, pronunciata nella conferenza stampa di presentazione del Festival, definita, soprattutto dai commentatori social, “sessista”.

Presentando la Novello, il noto conduttore aveva detto di averla scelta “Per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro“.

“Quel passo indietro si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino” ha dichiarato Amadeus all’Agenzia Ansa.

“Un’altra ragazza avrebbe forse potuto cavalcare tanta popolarità – ha proseguito il conduttore – e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l’altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: Anche lei è rimasta stupita della polemica”.

“Avrei detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa – ha aggiunto Amadeus -. Ma Sanremo è anche questo: ho imparato che bisogna stare attenti a ogni parola“.

“Ognuna delle donne che mi accompagneranno – ha poi detto il direttore artistico del Festival 2020 – porterà sul palco la sua sensibilità, ci saranno momenti di svago, di divertimento, di musica, di leggerezza, ma anche spunti di riflessione sui temi sociali”.

“Ho sempre avuto sensibilità e rispetto per le donne, come possono testimoniare mia moglie, mia madre e mia figlia, e ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili: non a caso ho voluto sul palco tante donne diverse, con storie, ruoli, mestieri, esperienze diversi” ha concluso Amadeus.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 18:30