Frattesi: "Con l'Inghilterra ci serve il pubblico"

21-09-2022 23:16

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi in conferenza stampa ha parlato del match di venerdì della Nazionale contro l’Inghilterra: “Quanto conterà giocare in casa, a San Siro, contro l’Inghilterra? Tanto, sarà fondamentale la spinta del pubblico perché sarà sicuramente una gara difficile. Come vanno gli allenamenti? Ieri l’allenamento è andato bene, oggi faremo qualcosa in più in vista della sfida contro l’Inghilterra”.

Frattesi ha ritrovato l’ex compagno Scamacca: “Mi è mancato tanto, due lunghissimi mesi… E’ stato un po’ strano restare lontani, vivevamo praticamente insieme. Siamo tornati dalle vacanze invernali e siamo risultati positivi al Covid-19. Abbiamo cambiato casa e rimanendo 10 giorni chiusi insieme abbiamo capito che ci trovavamo bene, anche se già lo sapevamo. Quindi, dopo esser guariti, abbiamo deciso di restare a casa insieme fino alla fine della stagione. A che età ci siamo conosciuti? Presto, presto… A 5-6 anni. Lui ogni tanto veniva a casa mia prima delle partite, poi l’amicizia si è consolidata con gli anni. La Nazionale insieme un sogno? E’ stato un percorso bellissimo. Ogni tanto ce lo dicevamo, ma più per scherzare. Siamo qui e siamo contenti di esserlo”.