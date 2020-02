Galliani: "Il derby l'ho già vinto"

Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ospite di 'Tiki Taka', trasmissione sportiva in onda su Italia Uno, ha parlato anche della marcia trionfale dei biancorossi, separati dalla promozione in B solamente dalla matematica.

"Non guarderò il derby a San Siro perché domenica pomeriggio sarò a Siena per la partita del Monza: seguirò Inter-Milan in treno sul telefono – ha raccontato -. Il mio derby, Monza-Lecco, l’abbiamo già giocato e vinto. I progetti sono di provare a vincere la Serie C quest’anno, del resto parliamo a luglio".

SPORTAL.IT | 04-02-2020 10:42