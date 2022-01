Gallinari anima Hawks: i Bucks cadono ancora

18-01-2022 09:17

I Lakers fermano la striscia di tre sconfitte consecutive battendo in casa gli Utah Jazz.

Ottima prova di gruppo della squadra di coach Vogel, che ringrazia l’apporto dei giocatori usciti dalla panchina. Su tutti Stanley Johnson, autore di 15 punti. Notte da 25 punti e 7 rimbalzi per LeBron James, mentre Russell Westbrook, a lungo in panchina, salva la serata con la schiacciata spettacolare sulla testa di Rudy Gobert.

Devin Booker trascina i Suns a San Antonio con 48 punti e 18/33 dal campo, Luka Doncic fa altrettanto nel sofferto successo dei Mavs sui Thunder: per lo sloveno terza tripla doppia nelle ultime cinque partite (20 punti, 12 assist e 11 rimbalzi), la numero 41 della carriera con Dallas.

Il ritorno di Bam Adebayo dopo l’operazione al trascina Miami contro i Raptors con 14 punti in 32 minuti, ma la notizia del giorno è la caduta dei Bucks ad Atlanta. Gli Hawks fermano a quota 10 l’emorragia di sconfitte interne grazie a una gran rimonta firmata da Trae Young, autore di 30 punti. Bene anche Danilo Gallinari che segna 16 in 30 minuti uscendo dalla panchina. Per i campioni in carica è la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare: non bastano i 34 punti di Khris Middleton e i 27 di Giannis Antetokounmpo.

I risultati della notte:

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks 121-114

Orlando Magic-Portland Trail Blazers 88-98

Miami Heat-Toronto Raptors 104-99

San Antonio Spurs-Phoenix Suns 107-121

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 104-102

Los Angeles Lakers-Utah Jazz 101-95

OMNISPORT