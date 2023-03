Gand-Wevelgem, Ganna cade e si ritira: preoccuano le condizioni

Il velocista azzurro è stato coinvolto in un incidente a 143 km dalla fine della classica.

26-03-2023 14:45

Brutte notizie per il mondo del ciclismo italiano: Filippo Ganna, punta di diamante del movimento azzurro, è caduto durante la classica della Gand-Wevelgem ed è stato costretto al ritiro prematuramente. Un vero peccato per il velocista di Verbania, che qualche giorno fa aveva dimostrato l’ottimo stato di forma arrivando secondo alla Milano-Sanremo e lottando contro i più forti al mondo.

Incidente fatale a 143 km dalla conclusione in località Leisele (la gara ne misura 261 km, da Ypres a Wevelgem): il primatista dell’Ora è rimasto coinvolto in una caduta in una giornata resa più dura dalle condizioni atmosferiche.

Adesso si teme anche per le prossime grandi manifestazioni. Filippo Ganna vuole partecipare alla Parigi-Roubaix ma aveva previsto di partecipare anche alla Attraverso Le Fiandre di mercoledì 29. Le sue condizioni però sono ovviamente da monitorare, nelle prossime ore si avranno notizie (si spera confortanti) sulla condizione fisica del ciclista del team Ineos Grenadiers.