Garcia: "Non ce la faccio più, voglio allenare"

16-03-2022 16:49

L’ex tecnico della Roma Rudi Garcia in un’intervista a Le Figaro ha parlato del suo futuro: “Voglio trovare un club per la prossima stagione, perché dopo quasi dodici mesi di stop non ce la faccio più. Ho una preferenza per l’Inghilterra o la Spagna, ma non direi di no a Germania, Francia o Italia.Attenzione, non voglio allenare solo le big”.

“Avevo diverse proposte ma con il Manchester United eravamo quasi d’accordo. I colloqui sono andati bene: ho visto John Murtough e Darren Fletcher e ho confidato loro che dovevo lavorare sul mio inglese. Trovo che sia rispettoso parlare la lingua del Paese in cui lavori. A Marsiglia e Lione mi arrabbiavo con i miei giocatori, volevo che prendessero lezioni di francese. Quando vedi Ancelotti parlare la nostra lingua nonostante non alleni in Francia da anni, capisci la classe. Sto prendendo lezioni a distanza”.

