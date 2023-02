Gary Neville critica il Chelsea: "Folle spendere tutti quei soldi per Enzo Fernandez"

L'ex Manchester United, oggi opinionista televisivo, analizza a Sky Sports le ultime operazioni di mercato dei Blues

Personaggio sempre schietto nelle sentenze, l’ex Manchester United Gary Neville – oggi personaggio televisivo nel Regno Unito – non ha risparmiato critiche al Chelsea per la sua campagna acquisti faraonica, soffermandosi in particolar modo sull’operazione Enzo Fernandez.

Queste le sue parole a Sky Sports UK: “Cucurella per 64 milioni di sterline ed Enzo Fernandez per 107 milioni, uno è un esterno e l’altro un regista. Il tetto per questo tipo di giocatori non dovrebbe superare i 60 milioni. Giocatori come Rodri, Fabinho, Casemiro… Loro non segnano 30 gol a stagione, quindi perché vengono spesi tutti quei quattrini? Cosa si può ottenere con questi investimenti? Mi sembrano trasferimenti piuttosto strani. Non sto dicendo che non siano forti, assolutamente. Potrebbero essere fantastici in Inghilterra. Ma questo tipo di operazioni di mercato sono semplicemente folli”.