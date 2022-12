Gary Neville liquida Cristiano Ronaldo: "Triste"

31-12-2022 12:58

L’ex difensore del Manchester United Gary Neville ha commentato così a Sky Sports il trasferimento in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo: “Ci dice un paio di cose. Uno, quanto è seria l’Arabia Saudita riguardo al calcio. Hanno investito 350 milioni di sterline su un giocatore. Stanno cercando di rafforzare il campionato. Ma avrei preferito che Cristiano Ronaldo fosse rimasto allo United, almeno per il resto di questa stagione, e in uno dei campionati più importanti d’Europa per segnare più gol. Ma l’offerta è davvero sbalorditiva”.

“Forse non c’erano club in Europa che lo volevano e questa era la sua opzione da prendere – ha continuato Neville -. E’ triste, probabilmente abbiamo visto l’ultimo Cristiano Ronaldo che gioca ai massimi livelli. Penso che avremmo potuto continuare a vederlo all’Old Trafford se entrambe le parti avessero gestito le cose in modo diverso”.